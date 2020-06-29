Во Владимире загорелось здание академического драмтеатра

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29.06.2020, 17:00, Новости дня

В понедельник, 29 июня, в здании Владимирского академического театра драмы, расположенного в центре города на Дворянской улице, произошел пожар.

На записи, сделанной очевидцем, видно, что из театра валит черный дым, открытого пламени не наблюдается. Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на свидетелей ЧП, возгоранию предшествовал хлопок.

По предварительным данным, пожар начался в фойе театра, его площадь составила около 500 квадратных метров.

Известно, что в настоящее время на месте ЧП работают 37 пожарных, задействовано 13 единиц техники.

Сведений о наличии пострадавших пока не поступало.



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