В Черновицкой области с 1 июля восстанавливают внутриобластное сообщение

29.06.2020, 17:00, Новости дня

В Черновицкой области с 1 июля будет восстановлено внутриобластное сообщение. Об этом сегодня сообщила пресс-служба областной государственной администрации на своей странице в Facebook.

Такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с правилами, в транспорте должны быть заполнены только сидячие места, а пассажиры должны ехать в масках. Пассажирам будут проводить температурный скрининг.

“Кроме того, будет разрешена работа спортзалов, ресторанов при условии, что в помещении находится не более 10 человек. С 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки. Также позволят проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе”, – говорится в сообщении.

✅ На Буковині із 1 липня буде відновлено внутрішньообласне сполучення. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з… Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Esmaspäev, 29. juuni 2020

В Черновцах был зафиксирован первый в Украине случай инфицирования коронавирусной инфекцией. Область удерживала лидерство по масштабам распространения болезни до 25 июня – в этот день Львовская область вышла на первое место по Украине.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин. С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

По состоянию на сегодняшнее утро коронавирус в стране выявили у 43 628 человек, из них 1147 скончались, а 19 027 вылечились. В Черновицкой области инфицированы 4745 человек.