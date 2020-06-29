 

В Ивано-Франковской области нашли тело пропавшего во время наводнения водителя

29.06.2020, 17:00, Новости дня

В Ивано-Франковской области тело водителя Opel Frontera, поиски которого велись с 22 июня. Об этом сообщает 29 июня “Курс” со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской областной государственной администрации 

По данным сайта, в ночь на 22 июня в управление ГСЧС поступило сообщение о том, что в реку Белый Черемош в селе Яблуница Верховинского района упал автомобиль. По словам местных жителей, из машины слышен был голос, который просил о помощи. Спасатели выяснили, что в машине были мужчина и женщины.  Тело женщины нашли в тот же день.

Тело мужчины вода вынесла на берег в селе Рыбное Косовского района, примерно в 60 км от места аварии. Его нашли местные жители, отметил сайт.

Сильные осадки 22–24 июня вызвали наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. В результате стихии погибли три человека.

По состоянию на утро 29 июня в западных областях Украины оставались подтопленными 550 домов в 70 населенных пунктах. Больше всего подтопленных домов в Ивано-Франковской области – 267. В Черновицкой области их 163, а в Тернопольской – 120. 

После сильных осадков 22–24 июня в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация уже стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывает.

Также остается подтопленным один объект социальной и бытовой сферы (было 18). 

До сих пор не удалось восстановить более 730 км дорог и 303 моста, которые были повреждены или разрушены в результате наводнения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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