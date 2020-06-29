Рейтинг Зеленского в июне упал до 38% – опрос

29.06.2020, 17:00, Новости дня

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за прошедший месяц упал до 38%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В мае действия и заявления главы государства одобряли 47% опрошенных. Таким образом, рейтинг президента Украины за месяц упал на девять процентных пунктов.

Не поддерживают Зеленского 45% респондентов (в мае – 37%).

Действия Кабинета Министров Украины одобряют 23% опрошенных (в мае – 24%). Не одобряют 59% (в мае – 61%).

Деятельность нынешнего созыва Верховной Рады одобряет 21% украинцев (в мае – 22%), а не одобряют – 62% респондентов (в мае – 65%).

Опрос проводился с 20-го по 23 июня 2020 года среди граждан старше 18 лет по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

Во втором туре президентских выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за его оппонента пятого президента Украины Петра Порошенко – 24,45%.