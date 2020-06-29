Масштабы катастрофы на Таймыре вновь пытаются замалчивать вопреки закону

29.06.2020, 16:55, Разное

Заявление СМИ, входящих в «Синдикат-100».

Озеро с технической водой, отравленной тяелыми металлами. Фото: Юрий КОзырев / «Новая газета»

Утром 27 июня в аэропорту Норильска был задержан депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, который прибыл на Таймыр по просьбе корреспондентов «Новой газеты». Депутат должен был отвезти в независимую лабораторию собранные журналистами и экологами «Гринпис» пробы грунта и воды.

Пробы были собраны на озере Пясино и в реке Пясина — в отдалении от Норильска. Для журналистов и экологов было важно выяснить, дошло ли загрязнение до этих водоемов, каковы масштабы отравления природы нефтепродуктами.

Однако при вылете Сергея Митрохина остановили представители службы безопасности аэропорта. Сотрудник службы безопасности Александр Стебаев заявил, что депутат никуда не полетит, пока не сдаст пробы в лабораторию «Норильского никеля». Мотивировали это так: «Норникель» решает, что можно вывозить из Норильска, а что нет. На вопрос о том, какое отношение «Норильский никель» имеет к аэропорту, было заявлено:

«Аэропорт и есть «Норникель».

В этой связи хотелось бы напомнить, что Норильск пока еще является городом в составе Российской Федерации. И на его территории должны действовать законы России.

Статья 7 закона «О государственной тайне» запрещает засекречивать информацию о состоянии экологии и санитарии. Статья 144 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналистов.

Сотрудник службы безопасности аэропорта Стебаев и руководство «Норникеля» умудрились нарушить обе эти статьи.

Выбирайте теперь, кто будет отвечать.

«Норильский никель» 29 и 30 мая уже пытался замолчать случившуюся катастрофу. Результат этого замалчивания известен: отравление почвы и водоемов, угроза Карскому морю, мор рыбы. Наконец, уголовные дела против сотрудников «Норникеля» и чиновников.

И — никаких извлеченных уроков.

В ходе командировки корреспондентов «Новой газеты» и экологов трижды пытались задержать, их преследовали на вертолете. Министр природных ресурсов Кобылкин, который, находясь на Таймыре, заявил, что «все, что можно было сделать – сделано», исследовал ЧП в сопровождении исключительно «своих» журналистов. О какой реальной картине может быть речь?

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И если «все сделано», то чего так боится «Норникель» и легшие под него местные силовики?

Корпоративная этика «Норникеля» поставлена выше федеральных законов. Это что, корпоративный сепаратизм?

Мы, сотрудники редакций, входящих в «Синдикат-100», требуем от Следственного комитета разобраться, как бизнесмену Владимиру Потанину удалось построить на Таймыре отдельное государство со своими законами. Мы требуем вернуть это государство в правовое поле РФ.