Китай собрался создать крупнейшего покупателя нефти

29.06.2020, 16:53, Новости дня

Крупные китайские нефтяные компании собираются сформировать альянс, чтобы совместно заниматься закупками нефти. Это должно усилить их рыночную позицию, а также создаст крупнейшего в мире покупателя сырья, информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

«Четыре государственных нефтеперерабатывающих завода совместно заявят цену на некоторые сорта нефти», – пишет агентство. Источников Bloomberg утверждают, что предварительные переговоры ведут руководство China Petroleum & Chemical, PetroChina, CNOOC и Sinochem Group. Инициатива поддержана правительством Китая и регулирующими органами, передает РИА «Новости».

Утверждается, что китайские компании таким образом надеются получить и более широкое влияние на объемы и цены закупаемой нефти.

На первом этапе альянс намерен коллективно выпускать заявки на определенные российские и африканские марки на спотовом рынке, уже в следующем месяце ожидается совместная подача заявки китайских НПЗ на поставку российской нефти марки ESPO (ВСТО).

На прошлой неделе газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с ценами на рынке нефти.