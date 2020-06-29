 

Китай собрался создать крупнейшего покупателя нефти

29.06.2020, 16:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКрупные китайские нефтяные компании собираются сформировать альянс, чтобы совместно заниматься закупками нефти. Это должно усилить их рыночную позицию, а также создаст крупнейшего в мире покупателя сырья, информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

«Четыре государственных нефтеперерабатывающих завода совместно заявят цену на некоторые сорта нефти», – пишет агентство. Источников Bloomberg утверждают, что предварительные переговоры ведут руководство China Petroleum & Chemical, PetroChina, CNOOC и Sinochem Group. Инициатива поддержана правительством Китая и регулирующими органами, передает РИА «Новости».

Утверждается, что китайские компании таким образом надеются получить и более широкое влияние на объемы и цены закупаемой нефти.

На первом этапе альянс намерен коллективно выпускать заявки на определенные российские и африканские марки на спотовом рынке, уже в следующем месяце ожидается совместная подача заявки китайских НПЗ на поставку российской нефти марки ESPO (ВСТО).

На прошлой неделе газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с ценами на рынке нефти.



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