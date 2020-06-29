 

Под поверхностью водных миров Млечного пути скрывается необычный геологический состав

29.06.2020, 16:53, Разное

Астрономы, представляющие Аргонскую национальную лабораторию, предполагают, что водные миры Млечного пути могут скрывать необычный геологический состав под поверхностью. Интересные находки имеют связь с формами жизни, поддерживаемыми водой в жидком состоянии.
По мнению специалистов, другие миры могут располагаться вне Солнечной системы и при использовании самого мощного телескопа представляться в виде далекой яркой точки. Размеры водных миров способны превышать размеры Земли, а сами космические объекты могут полностью скрываться под водой.

Ученые пытаются выяснить, есть ли жизнь на этих загадочных планетах и какой является среда обитания. В Университете штата Аризона исследователи полагают, что если осуществить путешествие на экзопланеты нет возможности, то можно заняться их созданием в лаборатории. По словам доцента учебного заведения Дэна Шима, существование водных миров не исключено и они, возможно, являются переходной фазой к воде от кремнезема. Предположительный экологический и геологический состав водных миров очень удивил астрофизиков, поскольку с такими планетами они еще не сталкивались. Объекты могут состоять изо льда или воды на 50%, и существование не прерывается даже под воздействием высоких температур и мощного давления.

Определение геологии этих далеких планет – сложный процесс, так как их изучение пока только теоретическое. В одном из экспериментов были использованы образцы, доставленные на линии луча APS. Именно в этом месте проводится множество передовых исследований. С помощью подобных технологий эксперты смогут больше узнать об экзопланетах и жизни на них.



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