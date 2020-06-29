Доктор Мясников дал советы о питании в жару

29.06.2020, 16:48, Новости дня

Во время жары необходимо употреблять достаточное количество несладкой воды, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

«Надо следить за мочой, она должна быть светлой. Если она становится темной, значит, вы обезвожены», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также отметил, что мочегонные средства принимать не стоит, а также можно ограничить количество углеводов, в том числе сладкое и выпечку, чтобы избежать отеков ног.

Кроме того, врач посоветовал есть овощи и фрукты – в жару организму их переработать легче, чем мясо или жирную пищу. Также он напомнил и о необходимости следить за качеством продуктов, так как в жару их нельзя оставлять вне холодильника более чем на два часа, иначе они испортятся.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, какие напитки в жару не только не утоляют жажду, но еще и вредят организму.

Также врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что в условиях жаркой погоды употребление мороженого и холодных напитков может спровоцировать ЛОР-болезни, так как организм тратит энергию на согревание воды в желудочно-кишечном тракте. При этом, ни мороженое, ни охлажденные напитки не утоляют жажду, а, наоборот, ухудшают состояние организма.