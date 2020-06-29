 

Интерпол отказался искать Трампа по запросу Ирана

29.06.2020, 16:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПравила Интерпола не позволяют рассмотреть запрос Ирана на розыск президента США Дональда Трампа и остальных причастных к убийству генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщили в штаб-квартире организации в Лионе.

«В соответствии со статьей 3 конституции Интерпола, «организации строго запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или действия политического, военного, религиозного или расового характера». Поэтому когда и если такие запросы будут направлены в генеральный секретариат, в соответствии с положениями нашей конституции и правилами, Интерпол не будет рассматривать запросы такого рода», – передает РИА «Новости» сообщение организации.

Судебные власти Ирана ранее потребовали от Интерпола объявить в международный розыск более 30 человек, которые участвовали в убийстве Касема Сулеймани. Среди них есть в том числе Трамп и политические и военные деятели США и других стран.

В январе США провели спецоперацию в Ираке, в результате которой был убит командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Приказ отдавал лично Трамп.

В ответ Иран нанес удары по авиабазе США на западе Ирака и по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.



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