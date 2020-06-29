Американские ультраправые обещают вооружённый мятеж в случае нечестной победы Байдена

29.06.2020, 16:30, Новости дня

В США всё чаще предрекают опасные конфликты в случае поражения Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года, пишет The Times. Представители ультраправых милитаризованных объединений заявляют о своей готовности взять в руки оружие в случае победы Джо Байдена. Как отмечает издание, настроения ультраправых подогреваются заявлениями Трампа о том, что выборы 2020-го могут быть сфальсифицированы.



Reuters

Бывший морской пехотинец армии США Крис Хилл заявил о своей готовности к вооружённому протесту в случае победы Джо Байдена над Дональдом Трампом на выборах 2020 года, пишет The Times.

«Если будут доказательства фальсификаций на выборах, то я сочту это поводом для открытого мятежа. Мы возьмём в руки оружие и вернём себе свою страну и свои права. Если сделать это не получается у избирательной урны, то тогда придётся использовать пули», — приводит издание слова Хилла, лидера милитаризованного объединения «Три процента».

Между тем в США всё чаще звучат разговоры о возможном опасном столкновении после выборов, отмечает The Times. Дональд Трамп нагнетает обстановку, говоря о возможных фальсификациях. Как пишет издание, Крис Хилл и его сторонники каждый месяц проводят полевые тренировки, включающие в себя учебные стрельбы, общефизическую подготовку, военную тактику и тому подобное.

Группа «Три процента» имеет антимигрантскую и антиисламскую направленность, а также выступает против абортов, пишет The Times. Хилл больше всего опасается того, что в случае своей победы Джо Байден начнёт наступление на право на ношение оружия. «Если Байден победит и попробует ввести общенациональный запрет на полуавтоматические винтовки, прольётся кровь», — заявил Хилл. По его словам, только в штате Джорджия находится 400 сторонников «Трёх процентов», на руках у которых имеется минимум 1000 единиц оружия и 150 тыс. патронов.

Издание отмечает, что настроения радикалов подогреваются заявлениями Трампа о том, что выборы 2020 года будут самыми нечестными в истории. По мнению президента США, более активное голосование по почте, введённое из-за пандемии, станет почвой для массовых фальсификаций.

Как пишет The Times, мотивы таких заявлений Трампа пока неясны: возможно, он просто готовит себя и своих сторонников к поражению, а может быть, он заготавливает почву для того, чтобы не признать результаты выборов. Ранее Джо Байден предполагал, что Трамп может отказаться покидать Белый дом в случае проигрыша.

«Если Байден победит, гражданская война вполне возможна. Что ещё может быть, когда миллионы людей отрицают нашу историю, отрицают нашу конституцию и хотят установить в нашей стране марксизм? Мы движемся к конфликту», — приводит издание слова Стюарта Родса, основателя организации «Хранители клятвы».

Как отмечает The Times, мировоззрение подобных ультраправых патриотических объединений базируется на теориях заговора, поэтому им легко поверить в то, что выборы могут быть сфальсифицированы. Впрочем, по мнению эксперта Марка Питкеведжа, милитаризованные группы вряд ли развяжут насилие после поражения Трампа.