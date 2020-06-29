 

Ученые из Швеции обнаружили у тромбоцитов способность бороться с раком

29.06.2020, 16:30, Разное

В Уппсальском университете в Швеции исследователи смогли обнаружить новое свойство тромбоцитов. Форменные клетки крови, ответственные за процессы свертывания и образование тромбов, могут бороться с раком.
Новая функция человеческих клеток крови проявляется в период развития онкологии в организме. Проведенные в лабораторных условиях эксперименты на грызунах показывают, что тромбоциты снижают скорость распространения патогенов, делая непроницаемыми стенки сосудов.

Одним из элементов, выделяемых тромбоцитами считается PDGFB. Речь идет о белке, который является тромбоцитарным фактором роста В и привлекающим поддерживающие клетки в кровеносные сосуды при онкологии. Эта способность форменных элементов крови не проявляется в здоровых неперерожденных тканях. Благодаря опытам с модельными мышами эксперты выяснили, что недостаток в организме белка PDGFB приводит к существенному росту опасных клеток в крови и темпов продвижения патогенов по тканям.

Высвобождаемый во время активации тромбоцитов PDGFB укрепляет сосудистый барьер в раковых опухолях и противодействует распространению злокачественных новообразований, – отметила Анна-Карин Олссон, возглавляющая исследование.



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