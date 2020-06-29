Лукерья Ильяшенко из сериала “Сладкая жизнь” о попытке поступления в ГИТИС: Мама дала взятку
29.06.2020, 16:23, Разное
Когда Лукерье Ильяшенко было всего семь лет, она поступила в
Школу балета имени Ирины Тихомировой. После окончания учебного заведения
будущую актрису приняли в труппу театра “Возрождение”. Лукерья
участвовала в постановках “Лебединое озеро”, “Спящая красавица” и других.
По словам Ильяшенко, в те годы она мечтала поступить в
ГИТИС на балетмейстерский факультет. Мама поддерживала желание девушки и старалась
обеспечить ей стопроцентное поступление. Родительница актрисы заплатила одному их членов приемной комиссии.
“Чтобы наверняка поступила, мама там кому-то дала взятку”, – поведала артистка.
На отборе Лукерья Ильяшенко увидела своих соперниц. Девушки,
по словам звезды, превосходили ее в мастерстве и таланте. “Я тупо не явилась на
третий тур: поняла, что не могу занять чужое место”, – призналась знаменитость.
Совесть не позволила Лукерье быть непорядочной.
Артистка даже ради денег и славы вряд ли поступилась бы собственными моральными
принципами. Ильяшенко считает, что
действительно обладать материальными благами можно только в том случае, если ты получил их честным путем.
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Напомним, Лукерья Ильяшенко известна ролями в сериалах “Сладкая
жизнь”, “Измены”, “Подселенцы”, работой в фильме “Аванпост”. Также знаменитость
участвовала в шоу “Последний герой”.
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