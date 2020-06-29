Очевидец ЧП в Москве рассказал о спасении пожарными

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29.06.2020, 16:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЖилец дома на северо-востоке Москвы, где в понедельник произошел хлопок газа с последующим пожаром, рассказал, как вызывал пожарных и как они его спасли.

«Я слышал взрыв. Взрыв очень сильный. Громкий хлопок был: стекла вылетели. Я сразу вызвал пожарных, вызвал скорую. Они буквально в течение пяти минут приехали. Молодцы. Только пока я вызывал, я не успел из квартиры выскочить. Пожар случился на третьем этаже, а я на четвертом живу. Я хотел даже с балкона прыгать. Хорошо, пожарные приехали, мне маску надели и вывели», – передает РИА «Новости» слова Рушана.

Уточняется, что очевидец пока не знает, пострадала ли от пожара его квартира.

В понедельник сообщалось, что в квартире жилого дома на улице Проходчиков произошел взрыв, после этого начался пожар в четырех квартирах.

Позднее стало известно, что основной версией взрыва в жилом доме является неисправность газового оборудования. Спасено семь человек, погибших нет.



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