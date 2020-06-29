Волочкову оштрафовали после поездки в Дивеево

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29.06.2020, 16:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что после поездки находящегося на карантине села Дивеево балерину Анастасию Волочкову оштрафовали.

«Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы. Выяснили, что пробрались «окольными путями» и не без помощи местных друзей. В Дивеево на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве. Карантин – это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителей не только Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители», – написал он в Instagram.

Он подчеркнул, что известность – это не привилегия и не вседозволенность, а «ответственность».

«Только тот, кто проявляет такую ответственность, получает моральное право говорить о совести», – добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области и устроила скандал. Она оскорбила представителей местной власти и полиции.



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