Удаление грудных имплантатов может улучшить самочувствие женщины

29.06.2020, 16:06, Разное



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Болезнями грудных имплантатов (БГИ) называют группу расстройств, которые считают связанными с побочными эффектами этих приспособлений. БГИ до сих пор плохо изучены, несмотря на то, что такие протезы ставят около 60 лет. В первые три десятилетия применения имплантаты совсем не проходили клинических испытаний.

К БГИ относят некоторые воспалительные и аутоиммунные реакции, слабость, «затуманенность мозга» и ряд других расстройств. Новое исследование, опубликованное в Annals of Plastic Surgery, подтверждает, что состояние пациенток при таких болезнях обычно может стать лучше после удаления имплантата. В работе детально сравнивается состояние пациенток до и после удаления.

Ученые провели анализ историй болезни 750 пациенток, которые перенесли удаление имплантатов по поводу БГИ в течение двух лет после их установки. Они выбрали случаи, при которых обе операции (установки и удаления) проводил один врач, чтобы было проще отследить динамику симптомов.

Авторы исследования обнаружили, что 11 распространенных симптомов БГИ становились легче после того, как имплантаты удаляли. К этим симптомам относились боль в груди, потеря волос, раздражение кожи, затруднения дыхания, нарушения памяти, боль в мышцах и костях.

Исследование не дает стопроцентных доказательств того, что именно эти инородные объекты (имплантаты) становятся причиной тяжелых патологий. Но работа показывает, что симптомы БГИ реагируют на удаление имплантатов. Также она подтверждает, что имплантаты могут вызывать сильное воспаление.

Наибольшее облегчение после удаление имплантатов ощущали пациентки, которые страдали от боли в груди и мышцах, затруднения дыхания. Ученые считают, что это подтверждает вовлеченность иммунной системы в развитии патологий. Тип имплантата почти не играл роли: организм реагировал примерно одинаково.