 

Жительнице Подмосковья ампутировали часть руки после нападения соседского алабая

29.06.2020, 15:57, Новости дня

Жительница подмосковного Раменского лишилась руки в результате нападения убежавшего от хозяина алабая. СКР начал доследственную проверку.

Кровавый случай произошел утром 20 июня в деревне Ивановка, когда 34-летняя Ольга направлялась на работу в магазин. Сопроводить ее отправился младший шестилетний сын, но быстро умчался на велосипеде на несколько десятков метров вперед. Когда он развернулся, то увидел, что живущая по соседству среднеазиатская овчарка напала на его маму.

Мальчик доехал до магазина и позвал на помощь коллег Ольги. Один из них схватил топор, запрыгнул в машину и рванул к месту. К тому моменту хозяин пса уже пару минут безуспешно пытался разжать ему челюсть и отогнать в сторону. С помощью автомобиля алабая удалось спугнуть, после чего пострадавшую доставили в местную больницу, а затем перевели сначала в НИИ Склифосовского, а затем в 67-ю московскую больницу. К сожалению, сохранить Ольге левую руку врачам не удалось — часть ампутировали.

В настоящее время женщина находится в палате, неравнодушные жители собирают ей деньги на протез. Родители Ольги откладывают обращение в полицию, однако этим делом уже заинтересовались в подмосковном управлении СКР.

По данным соседей, алабай часто убегал от своего хозяина, но на людей до этого момента не нападал, хотя и пугал их одним своим видом. Судьба пса остается неизвестна, владелец, по данным "МК", заявляет, что усыпил и кремировал его, хотя никаких документальных подтверждений тому нет.



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