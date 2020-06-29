 

Во второй тур президентских выборов в Польше выходят Дуда и мэр Варшавы

29.06.2020, 15:55, Новости дня

Во второй тур президентских выборов в Польше выходят нынешний глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, сообщило агентство PAP со ссылкой на данные Национальной избирательной комиссии Польши. 

По состоянию на 15.00 обработано 99,78% протоколов. За Дуду проголосовало 43,67% избирателей (8,4 млн голосов), за Тшасковского – 30,34% (5,8 млн). Третье место занимает телеведущий Шимон Головня с 13,85% (2,7 млн). Всего на высший государственный пост баллотировалось 11 кандидатов. 

Таким образом, Дуда в первом туре набирает больше голосов, чем прогнозировали экзит-поллы: 41,8% за действующего президента и 30,4% – за мэра Варшавы. 

В Украине, как сообщила Gazeta Wyborcza со ссылкой на данные избирательной комиссии, большинство голосов получил нынешний глава государства. Его поддержало 332 гражданина Польши, которые во время выборов находились в Украине (51,71%), Тшасковский получил 191 голос (29,75%).

Явка на выборах составила 64,4%. 

Первый тур выборов в Польше состоялся 28 июня. Голосование впервые прошло по смешанной системе: на избирательных участках и по почте. Второй тур запланирован на 12 июля. 

Дуда, которого поддерживает правящая партия “Право и справедливость”, занимает пост главы государства с 2015 года. Срок его полномочий завершается 6 августа. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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