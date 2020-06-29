“Огромная ошибка”. В иранской прокуратуре рассказали, почему оператор системы ПВО выпустил ракету по украинскому Boeing

29.06.2020, 15:55, Новости дня

Техническая проблема и неправильные действия военнослужащих, отвечавших за работу комплекса ПВО, привели к крушению самолета “Международных авиалиний Украины”. Об этом 29 июня сообщил военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки, информирует Mehr.

По его словам, утром 8 января электронная система передвижного комплекса ПВО перезагружалась, после чего некорректно отобразила реальный север. Взявший после взлета курс на запад украинский Boeing оператор принял за объект, приближающийся к столице с северо-запада.

“Оператор системы противовоздушной обороны уведомил об обнаруженной цели вышестоящий координационный центр, но не получил ответа. К сожалению, оператор произвел пуск, хотя связь с центром была прервана всего на несколько секунд. Огромной ошибкой стало то, что система сработала без получения разрешения”, – сказал Торки.

Он подчеркнул, что все ответственные за активацию комплекса ПВО арестованы.

Торки также опроверг слухи о том, что произошла кибератака на военные электронные системы, что могло привести к оплошности оператора.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

6 июня в Тегеране объявили о завершении расследования обстоятельств авиакатастрофы, хотя черные ящики до сих пор не расшифрованы. Иран передает их в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции, расшифровка должна начаться 20 июля.