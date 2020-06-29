Москвич выставил на продажу танк Т-34

29.06.2020, 15:53, Новости дня

Житель Москвы выставил на Avito на продажу танк Т-34-85, который, по его словам, прошел полную реставрацию.

Указывается, что это оригинальный танк 1945 года, который находится на ходу. Он прошел полную реставрацию и демилитаризацию. Стоимость боевой машины не указана. Объявление опубликовано на Avito.

При этом в отзывах указано, что сделка по этому танку уже однажды сорвалась, так как «танк оказался битый и крашеный».

Также пользователь продает за 5,2 млн реактивную систему залпового огня БМ-13Н «Катюша» на шасси «Студебеккер». До этого уже были проданы несколько раритетных боевых машин.