 

Москвич выставил на продажу танк Т-34

29.06.2020, 15:53, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЖитель Москвы выставил на Avito на продажу танк Т-34-85, который, по его словам, прошел полную реставрацию.

Указывается, что это оригинальный танк 1945 года, который находится на ходу. Он прошел полную реставрацию и демилитаризацию. Стоимость боевой машины не указана. Объявление опубликовано на Avito.

При этом в отзывах указано, что сделка по этому танку уже однажды сорвалась, так как «танк оказался битый и крашеный».

Также пользователь продает за 5,2 млн реактивную систему залпового огня БМ-13Н «Катюша» на шасси «Студебеккер». До этого уже были проданы несколько раритетных боевых машин.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / В России планируется создать резерв масок и лекарств

18.05 / Мишустин заявил об остановке роста заболеваемости коронавирусом в России

22.04 / Как работают коронавирусные жулики

13.05 / Акцию «Ночь в музее» в Москве впервые решили провести в онлайн-формате

28.04 / Посольство РФ назвало “лживыми инсинуациями” публикацию о подготовке покушения на чешских чиновников. МИД Чехии ответил нотой

27.04 / Эпидемия коронавируса в Украине замедлилась, дело Гандзюк передали в суд. Главное за день

16.04 / Буланова рассказала о своем состоянии после реанимации

26.05 / Джонсон пригласил Путина на саммит по вакцинам

13.05 / В продажу поступил обновленный хэтчбек Kia Picanto

15.04 / МИД Италии анонсировал создание вакцины от коронавируса к осени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска