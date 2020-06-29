Скандалы: Поддержка нуждающихся олигархов

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29.06.2020, 15:50, Разное

Как глава ВЭБ Игорь Шувалов вкладывает деньги в совместные проекты с богатейшими людьми страны

Госкорпорация вкладывает деньги в совместные проекты с богатейшими людьми страны. А сами топ-менеджеры «ВЭБ.РФ» получают многомиллионные доходы. На прошлой неделе бизнес-джет Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW вылетел из аэропорта Внуково и приземлился в Тель-Авиве. Этот самолет связывают с семьей главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. Израиль – не единственная страна, которую этот борт посетил во время пандемии и официально закрытого авиасообщения.

Цифра

1 триллион 218 млрд рублей – кредитный портфель ВЭБ.

В мае Gulfstream G650 побывал в Зальцбурге, писало издание «МБХ медиа». Австрийские власти тогда сообщили, что разрешили посадку самолету вопреки запрету авиасообщения с Россией, поскольку там не было пассажиров. Борт прилетал для того, чтобы «забрать чемоданы и другие вещи граждан, являющихся домовладельцами в Австрии». Как известно, на альпийском озере Аттерзе у Шуваловых есть замок площадью 1480 кв. м.

Игорь Шувалов // фото в статье: Global Look Press, соцсети

С глаз долой

Шувалов с семьей живет в особняке в Сколково. Площадь дворца превышает 4000 кв. м, а стоит он на участке в 7,6 га. Земля через ООО «Заречье-4» принадлежит семейной компании Шуваловых ООО «Сова-недвижимость».

В расследовании Алексея Навального рассказывалось, что построенный по соседству элитный жилой комплекс «Сколково» спроектирован так, что у его жильцов заблокирован вид на особняк Шувалова. Навальный нашел в интернете видео, на котором архитектор комплекса Владимир Плоткин объяснял это решение тем, что с южной стороны находится «правительственная резиденция», на которую нельзя смотреть.

Дворец Шувалова, на который запрещено смотреть

Лучше, чем в правительстве

Один полет за вещами мог обойтись главе госкорпорации в 35 тыс. евро (2,7 млн руб.). Позволить себе такой вояж Шувалов может даже на легальные доходы. Как обнаружил «Собеседник», в 2019 году он официально заработал 179 миллионов 705 тысяч руб. В 2017 году, когда Шувалов работал в правительстве, его доход, согласно декларации, был почти в 2 раза меньше: 91,3 млн руб.

Самолет, который перевозил вещи Шувалова из Австрии

Стало понятно, почему Шувалов сам просил освободить его от работы в правительстве: в госкорпорации оказалось выгоднее, чем на посту чиновника. И не только для него. Годовые доходы членов правления «ВЭБ.РФ» тоже впечатляют. Данных за последний год по ним пока нет, а в 2018 году первый зам. председателя госкорпорации Николай Цехомский заработал и вовсе 235,6 млн руб. Как установил «Собеседник», этот топ-менеджер проживал в пентхаусе столичного ЖК «Соколиное гнездо» (стоимость – около 50 млн руб.) и квартире (300 млн руб.) знаменитого клубного дома Crystal House по соседству с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Николай Цехомский

У члена правления Юрия Газаряна годовой доход скромнее – 34 млн руб. Газарян, к слову, пришел за Шуваловым в ВЭБ из Белого дома, где работал в секретариате первого вице-премьера. По давней чиновничьей традиции мигрировали на новое место вслед за большим боссом и другие экс-сотрудники правительства, включая бывшего пресс-секретаря Дмитрия Медведева Наталью Тимакову.

Сам же Шувалов на госслужбе состоял больше 20 лет. И это не помешало ему заиметь не только дворец в Австрии, но и квартиру в Лондоне стоимостью (по действующему курсу) около миллиарда рублей. Ранее «Собеседник» составлял каталог элитной недвижимости, связанной с семьей Шувалова: в общей сумме получилось более 17 млрд руб.

Распорядитель-миллионер

Семейными активами Шувалова, которому запрещено заниматься бизнесом, управляет Сергей Котляренко. Ему самому принадлежат фирмы «Ситиматик» и «Благоустройство-1», которые заработали на контрактах по вывозу мусора с властями в Смоленской области почти 270 млн руб.

Автомобильное двуличие

За прошлый год Шувалов, согласно сведениям о его доходах и имуществе, избавился от одного нежилого помещения, зато приобрел два машино-места. Новый автомобиль Mercedes-Benz GLE 350d 4MATIC (8 млн руб.) появился в собственности у его несовершеннолетнего ребенка. 18 лет дочери главы госкорпорации Анастасии исполнилось только в этом январе.

Другие дети государственного топ-менеджера тоже обеспечены элитным транспортом. На 27-летнего сына Шувалова Евгения, установил «Собеседник», зарегистрированы внедорожник Mercedes AMG G 63 и два мотоцикла Harley-Davidson. 22-летняя дочь Мария предпочитает байки BMW и автомобиль Lincoln Mark.

В самом ВЭБ тоже знают толк в машинах. Как видно из изученных «Собеседником» договоров на страхование, в автопарке у госкорпорации – сплошные Audi A8 и A6, Mercedes-Benz S-класса, Nissan Teana и Toyota Land Cruiser. При этом ВЭБ оказывает финансовую поддержку отечественному автопроизводителю: госкорпорация инвестировала в производство автовазовской LADA Vesta 60 млрд руб.

«LADA Vesta представляет собой модель нового поколения: она создана в концепции Икс-ДНК-дизайна, которая сегодня является фирменным стилем марки. LADA Vesta отличается просторным салоном, комфортом, азартной управляемостью и высоким уровнем оснащенности. Качества автомобиля оценили как покупатели, так и эксперты автомобильного бизнеса», – с гордостью сообщается на официальном сайте ВЭБ. Только вот сами топ-менеджеры госкорпорации преимущества отечественного автомобилестроения, похоже, так и не оценили. Несмотря на потраченные 60 миллиардов государственных рублей.

Кстати

ВЭБ весной подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву. Госкорпорация требует признать кредитовавшийся ею медиахолдинг «Эксперт» Фадеева банкротом.

Поддержка нуждающихся олигархов

Основная задача ВЭБ – «способствовать долгосрочному экономическому развитию России». Госкорпорация занимается финансированием проектов, направленных на «развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей».

«Собеседник» изучил проекты, которые осуществляются при поддержке ВЭБ. Многие из его бенефициаров оказались связаны с крупнейшими предпринимателями со связями во власти.

Совместно с Аркадием Ротенбергом ВЭБ создал предприятие «Нацпроектстрой». В мае СМИ сообщали, что эта компания может без конкурса получить от федерального правительства 120 млрд руб. на строительство Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области.

Аркадий Ротенберг и Владимир Путин // Фото: Global Look Press

Как обнаружил «Собеседник», недавно «Нацпроектстрой» учредил дочерние фирмы, которые, судя по всему, должны будут заниматься этими проектами. 17 июня зарегистрированы ООО «НПС ДЗОК», ООО «НПС ЕЗК» и ООО «НПС Аксай». По 1% в совместных компаниях напрямую подконтрольны «Трансстроймеханизации» Ротенберга, которая освоила на господрядах уже 239 млрд руб. «ДЗОК» расшифровывается как «Дальний западный обход Краснодара», «ЕЗК» – «Европа – Западный Китай».

Кредитует (лимит – 111 млрд рублей) ВЭБ и проект по созданию газохимического комплекса в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области. Комплекс строят «Газпром» вместе с компанией «РусГазДобыча», принадлежащей бывшему партнеру Аркадия Ротенберга Артему Оболенскому.

Решил ВЭБ поддержать и другого известного коммерсанта – Александра Мамута. В мае РБК сообщил, что госкорпорация договорилась о покупке около 20% в КБ «Стрелка» Мамута, пишет РБК со ссылкой на источник в госкорпорации. ВЭБ собирается поддержать ряд инвестиционных проектов и помочь компании в расширении в регионах.

Александр Мамут // Фото: АГН «Москва»

С Мамутом связан взлет самого Шувалова. Именно благодаря работе в фирме олигарха из 1990-х «АЛМ Консалтинг» Шувалов и сколотил свои первые миллионы и наработал первые связи. Шувалову поручали перевозить наличные деньги и продавать офшоры.

Еще один стратегический партнер ВЭБ – сын бывшего генерального прокурора Игорь Чайка. В ООО «Инжиниринг.РФ» Чайке-младшему принадлежит 51%, госкорпорации – оставшиеся 49%. Это совместное предприятие должно в числе прочего заняться информационным моделированием зданий и сооружений.

Игорь Чайка // Фото: стоп-кадр YouTube

С компанией Rockwell Capital Глеба Франка ВЭБ решил создать холдинг для проектов в лесопромышленной отрасли. Первый совместный проект – строительство в Красноярском крае лесохимического комбината. Объем инвестиций оценивается в 140 млрд руб. Завод должен будет осуществлять экспортные поставки в Китай.

Глеб Франк – зять миллиардера Геннадия Тимченко и сын Сергея Франка – человека из окружения Шувалова, бывший министр транспорта, а ныне – председатель совета директоров «Совкомфлота».

Повязан ВЭБ Шувалова бизнес-связями и с самым богатым бизнесменом в России – Владимиром Потаниным. Совместно с ООО «Завидово Девелопмент» госкорпорация владеет ООО «Завидово Плаза» – гостиничным комплексом Radisson Zavidovo в Тверской области. «Завидово Девелопмент» контролируется Сергеем Бачиным – топ-менеджером «Интерроса» Потанина.

Пользоваться услугами Radisson Zavidovo, согласно данным сайта госзакупок, любят госбанки и МФЦ Москвы. На господрядах фирма выручила более 20 млн руб.

Цель

План-2024

Через четыре года ВЭБ планирует достичь следующих показателей:

– выдачи кредитов по приоритетным проектам экономики РФ составят до 3 трлн руб.;

– вклад в экономику РФ с учетом привлеченного софинансирования других финансовых институтов составит 8–9 трлн руб.

Сергей Ежов



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