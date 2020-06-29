Скандалы: Поддержка нуждающихся олигархов

29.06.2020, 15:50, Разное

Как глава ВЭБ Игорь Шувалов вкладывает деньги в совместные проекты с богатейшими людьми страны

Госкорпорация вкладывает деньги в совместные проекты с богатейшими людьми страны. А сами топ-менеджеры «ВЭБ.РФ» получают многомиллионные доходы. На прошлой неделе бизнес-джет Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW вылетел из аэропорта Внуково и приземлился в Тель-Авиве. Этот самолет связывают с семьей главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова. Израиль – не единственная страна, которую этот борт посетил во время пандемии и официально закрытого авиасообщения.

Цифра

1 триллион 218 млрд рублей – кредитный портфель ВЭБ.

В мае Gulfstream G650 побывал в Зальцбурге, писало издание «МБХ медиа». Австрийские власти тогда сообщили, что разрешили посадку самолету вопреки запрету авиасообщения с Россией, поскольку там не было пассажиров. Борт прилетал для того, чтобы «забрать чемоданы и другие вещи граждан, являющихся домовладельцами в Австрии». Как известно, на альпийском озере Аттерзе у Шуваловых есть замок площадью 1480 кв. м.

С глаз долой

Шувалов с семьей живет в особняке в Сколково. Площадь дворца превышает 4000 кв. м, а стоит он на участке в 7,6 га. Земля через ООО «Заречье-4» принадлежит семейной компании Шуваловых ООО «Сова-недвижимость».

В расследовании Алексея Навального рассказывалось, что построенный по соседству элитный жилой комплекс «Сколково» спроектирован так, что у его жильцов заблокирован вид на особняк Шувалова. Навальный нашел в интернете видео, на котором архитектор комплекса Владимир Плоткин объяснял это решение тем, что с южной стороны находится «правительственная резиденция», на которую нельзя смотреть.

Лучше, чем в правительстве

Один полет за вещами мог обойтись главе госкорпорации в 35 тыс. евро (2,7 млн руб.). Позволить себе такой вояж Шувалов может даже на легальные доходы. Как обнаружил «Собеседник», в 2019 году он официально заработал 179 миллионов 705 тысяч руб. В 2017 году, когда Шувалов работал в правительстве, его доход, согласно декларации, был почти в 2 раза меньше: 91,3 млн руб.

Стало понятно, почему Шувалов сам просил освободить его от работы в правительстве: в госкорпорации оказалось выгоднее, чем на посту чиновника. И не только для него. Годовые доходы членов правления «ВЭБ.РФ» тоже впечатляют. Данных за последний год по ним пока нет, а в 2018 году первый зам. председателя госкорпорации Николай Цехомский заработал и вовсе 235,6 млн руб. Как установил «Собеседник», этот топ-менеджер проживал в пентхаусе столичного ЖК «Соколиное гнездо» (стоимость – около 50 млн руб.) и квартире (300 млн руб.) знаменитого клубного дома Crystal House по соседству с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

У члена правления Юрия Газаряна годовой доход скромнее – 34 млн руб. Газарян, к слову, пришел за Шуваловым в ВЭБ из Белого дома, где работал в секретариате первого вице-премьера. По давней чиновничьей традиции мигрировали на новое место вслед за большим боссом и другие экс-сотрудники правительства, включая бывшего пресс-секретаря Дмитрия Медведева Наталью Тимакову.

Сам же Шувалов на госслужбе состоял больше 20 лет. И это не помешало ему заиметь не только дворец в Австрии, но и квартиру в Лондоне стоимостью (по действующему курсу) около миллиарда рублей. Ранее «Собеседник» составлял каталог элитной недвижимости, связанной с семьей Шувалова: в общей сумме получилось более 17 млрд руб.

Распорядитель-миллионер

Семейными активами Шувалова, которому запрещено заниматься бизнесом, управляет Сергей Котляренко. Ему самому принадлежат фирмы «Ситиматик» и «Благоустройство-1», которые заработали на контрактах по вывозу мусора с властями в Смоленской области почти 270 млн руб.

Автомобильное двуличие

За прошлый год Шувалов, согласно сведениям о его доходах и имуществе, избавился от одного нежилого помещения, зато приобрел два машино-места. Новый автомобиль Mercedes-Benz GLE 350d 4MATIC (8 млн руб.) появился в собственности у его несовершеннолетнего ребенка. 18 лет дочери главы госкорпорации Анастасии исполнилось только в этом январе.

Другие дети государственного топ-менеджера тоже обеспечены элитным транспортом. На 27-летнего сына Шувалова Евгения, установил «Собеседник», зарегистрированы внедорожник Mercedes AMG G 63 и два мотоцикла Harley-Davidson. 22-летняя дочь Мария предпочитает байки BMW и автомобиль Lincoln Mark.

В самом ВЭБ тоже знают толк в машинах. Как видно из изученных «Собеседником» договоров на страхование, в автопарке у госкорпорации – сплошные Audi A8 и A6, Mercedes-Benz S-класса, Nissan Teana и Toyota Land Cruiser. При этом ВЭБ оказывает финансовую поддержку отечественному автопроизводителю: госкорпорация инвестировала в производство автовазовской LADA Vesta 60 млрд руб.

«LADA Vesta представляет собой модель нового поколения: она создана в концепции Икс-ДНК-дизайна, которая сегодня является фирменным стилем марки. LADA Vesta отличается просторным салоном, комфортом, азартной управляемостью и высоким уровнем оснащенности. Качества автомобиля оценили как покупатели, так и эксперты автомобильного бизнеса», – с гордостью сообщается на официальном сайте ВЭБ. Только вот сами топ-менеджеры госкорпорации преимущества отечественного автомобилестроения, похоже, так и не оценили. Несмотря на потраченные 60 миллиардов государственных рублей.

Кстати

ВЭБ весной подал иск в Арбитражный суд Свердловской области к председателю Совета по правам человека Валерию Фадееву. Госкорпорация требует признать кредитовавшийся ею медиахолдинг «Эксперт» Фадеева банкротом.

Поддержка нуждающихся олигархов

Основная задача ВЭБ – «способствовать долгосрочному экономическому развитию России». Госкорпорация занимается финансированием проектов, направленных на «развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей».

«Собеседник» изучил проекты, которые осуществляются при поддержке ВЭБ. Многие из его бенефициаров оказались связаны с крупнейшими предпринимателями со связями во власти.

Совместно с Аркадием Ротенбергом ВЭБ создал предприятие «Нацпроектстрой». В мае СМИ сообщали, что эта компания может без конкурса получить от федерального правительства 120 млрд руб. на строительство Дальнего западного обхода Краснодара и обхода города Аксай Ростовской области.

Как обнаружил «Собеседник», недавно «Нацпроектстрой» учредил дочерние фирмы, которые, судя по всему, должны будут заниматься этими проектами. 17 июня зарегистрированы ООО «НПС ДЗОК», ООО «НПС ЕЗК» и ООО «НПС Аксай». По 1% в совместных компаниях напрямую подконтрольны «Трансстроймеханизации» Ротенберга, которая освоила на господрядах уже 239 млрд руб. «ДЗОК» расшифровывается как «Дальний западный обход Краснодара», «ЕЗК» – «Европа – Западный Китай».

Кредитует (лимит – 111 млрд рублей) ВЭБ и проект по созданию газохимического комплекса в районе морского порта Усть-Луга в Ленинградской области. Комплекс строят «Газпром» вместе с компанией «РусГазДобыча», принадлежащей бывшему партнеру Аркадия Ротенберга Артему Оболенскому.

Решил ВЭБ поддержать и другого известного коммерсанта – Александра Мамута. В мае РБК сообщил, что госкорпорация договорилась о покупке около 20% в КБ «Стрелка» Мамута, пишет РБК со ссылкой на источник в госкорпорации. ВЭБ собирается поддержать ряд инвестиционных проектов и помочь компании в расширении в регионах.

С Мамутом связан взлет самого Шувалова. Именно благодаря работе в фирме олигарха из 1990-х «АЛМ Консалтинг» Шувалов и сколотил свои первые миллионы и наработал первые связи. Шувалову поручали перевозить наличные деньги и продавать офшоры.

Еще один стратегический партнер ВЭБ – сын бывшего генерального прокурора Игорь Чайка. В ООО «Инжиниринг.РФ» Чайке-младшему принадлежит 51%, госкорпорации – оставшиеся 49%. Это совместное предприятие должно в числе прочего заняться информационным моделированием зданий и сооружений.

С компанией Rockwell Capital Глеба Франка ВЭБ решил создать холдинг для проектов в лесопромышленной отрасли. Первый совместный проект – строительство в Красноярском крае лесохимического комбината. Объем инвестиций оценивается в 140 млрд руб. Завод должен будет осуществлять экспортные поставки в Китай.

Глеб Франк – зять миллиардера Геннадия Тимченко и сын Сергея Франка – человека из окружения Шувалова, бывший министр транспорта, а ныне – председатель совета директоров «Совкомфлота».

Повязан ВЭБ Шувалова бизнес-связями и с самым богатым бизнесменом в России – Владимиром Потаниным. Совместно с ООО «Завидово Девелопмент» госкорпорация владеет ООО «Завидово Плаза» – гостиничным комплексом Radisson Zavidovo в Тверской области. «Завидово Девелопмент» контролируется Сергеем Бачиным – топ-менеджером «Интерроса» Потанина.

Пользоваться услугами Radisson Zavidovo, согласно данным сайта госзакупок, любят госбанки и МФЦ Москвы. На господрядах фирма выручила более 20 млн руб.

Цель

План-2024

Через четыре года ВЭБ планирует достичь следующих показателей:

– выдачи кредитов по приоритетным проектам экономики РФ составят до 3 трлн руб.;

– вклад в экономику РФ с учетом привлеченного софинансирования других финансовых институтов составит 8–9 трлн руб.

Сергей Ежов