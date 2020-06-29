Ющенко описал тяжелый экономический кризис на Украине
29.06.2020, 15:48, Новости дня
Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что в стране тяжелый экономический кризис, так как половина украинского бизнеса работает в тени.
«У нас есть треть триллиона долларов, которая не работает на национальном рынке. Он или где-то в трехлитровых банках, или работает где-то на Мальте или там на Кипре. У нас 50% национальной экономики в тени. То, есть каждый второй не отчисляет налоги, пенсию. Не общается с государством. Мы сегодня имеем наибольшую безработицу», – передает его слова РИА «Новости».
Ющенко добавил, что в истории Украины такого не было никогда.
«И у нас есть сокращение кредитного портфеля, сужение вкладов в национальную экономику. Очевидно, мы должны идти в пике, в глубокое падение», – сказал он.
Экс-президент страны добавил, что Украине необходима новая экономическая политика.
В марте украинский премьер Денис Шмыгаль призвал правительство страны подготовиться к экономическому кризису, который может стать следствием мирового финансового кризиса.
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