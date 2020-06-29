Вниманию малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми

29.06.2020, 15:42, Объявления

Теги: Бюджет, Работа

Департамент по социальной защите населения оказывает социальную помощь малоимущим семьям с детьми и малоимущим гражданам на основании социального контракта.

Социальный контракт – это договор о взаимных обязательствах между малоимущим гражданином и органом социальной защиты населения субъекта Российской Федерации о предоставлении ему и (или) его семье государственной социальной помощи в виде денежных выплат, социальных услуг или натуральной помощи.

Ожидаемыми результатами оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта являются:

– реализация трудового потенциала получателей государственной социальной помощи;

– повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан за счет постоянных самостоятельных источников дохода в денежной или натуральной форме;

– социальная реабилитация членов малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан);

– повышение социальной ответственности получателей помощи, снижение иждивенческого мотива их поведения;

– выход из трудной жизненной ситуации.

К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации.

Программа социальной адаптации – разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий.

Программой социальной адаптации предусматриваются обязательные для реализации получателями социальной помощи мероприятия. К таким мероприятиям, в частности, относятся:

– поиск работы;

– прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;

– осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;

– ведение личного подсобного хозяйства;

– осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Программа социальной адаптации устанавливается на срок действия социального контракта.

Документы, необходимые для обращения на социальный контракт:

– документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;

– справка (выписка из акта), подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии инвалида в составе семьи);

– справки об официальных доходах всех членов семьи за 3 месяца до обращения (заработная плата, справки по питанию детей в школе, ведомственные пенсии, стипендии, алименты и нотариально заверенное соглашение). Сведения о пенсии, назначенной ПФ г. Рыбинска и о пособии по безработице запрашиваются специалистами на приеме;

– документы, подтверждающие регистрацию членов семьи и степень их родства (свидетельства о рождении, о браке, разводе, установления отцовства или смерти);

– трудовые книжки для неработающих и для ИП;

– ОГРН и налоговая декларация для ИП;

– документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию.

Документы личного хранения предоставляются в оригиналах и копиях.

Социальная помощь малоимущим гражданам оказывается на основании социального контракта не чаще одного раза в три календарных года, при этом единовременная денежная выплата не может быть более 5 величин прожиточного минимума, установленного на душу населения в Ярославской области на квартал, предшествующий дате рассмотрения заявления, на семью (одиноко проживающего гражданина).

Денежные выплаты, полученные гражданами, заключившими социальный контракт, являются целевыми и используются на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по социальному контракту.

ВАЖНО: в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 апреля 2020 года № 125-ФЗ «О внесении изменений в ст.4 ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной материальной помощи» при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина не учитываются доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления об оказании государственной социальной помощи безработными в установленном Законом РФ от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».»

Документы на социальную помощь можно подать в Департамент по социальной защите населения по адресу: ул. Крестовая, д.139

– малоимущие семьи с детьми – каб. 303, понедельник с 8:00 до 16:30, обед с 12:12 ч до 13:00, справки по тел. 28-29-23;

– малоимущие граждане – каб. 107, понедельник. с 8:00 до 16:30, обед с 12:12 до 13:00, справки по тел. 28-17-69;

– МФЦ «Мои документы» по адресу: ул. Г. Батова, д.1. , тел. 28-70-17.

Департамент по социальной защите населения