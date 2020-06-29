Вниманию малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми
29.06.2020, 15:42, Объявления
Теги: Бюджет, Работа
Департамент по социальной защите населения оказывает социальную помощь малоимущим семьям с детьми и малоимущим гражданам на основании социального контракта.
Социальный контракт – это договор о взаимных обязательствах между малоимущим гражданином и органом социальной защиты населения субъекта Российской Федерации о предоставлении ему и (или) его семье государственной социальной помощи в виде денежных выплат, социальных услуг или натуральной помощи.
Ожидаемыми результатами оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основе социального контракта являются:
– реализация трудового потенциала получателей государственной социальной помощи;
– повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан за счет постоянных самостоятельных источников дохода в денежной или натуральной форме;
– социальная реабилитация членов малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан);
– повышение социальной ответственности получателей помощи, снижение иждивенческого мотива их поведения;
– выход из трудной жизненной ситуации.
К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации.
Программа социальной адаптации – разработанные органом социальной защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок реализации этих мероприятий.
Программой социальной адаптации предусматриваются обязательные для реализации получателями социальной помощи мероприятия. К таким мероприятиям, в частности, относятся:
– поиск работы;
– прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
– осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
– ведение личного подсобного хозяйства;
– осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Программа социальной адаптации устанавливается на срок действия социального контракта.
Документы, необходимые для обращения на социальный контракт:
– документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
– справка (выписка из акта), подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (при наличии инвалида в составе семьи);
– справки об официальных доходах всех членов семьи за 3 месяца до обращения (заработная плата, справки по питанию детей в школе, ведомственные пенсии, стипендии, алименты и нотариально заверенное соглашение). Сведения о пенсии, назначенной ПФ г. Рыбинска и о пособии по безработице запрашиваются специалистами на приеме;
– документы, подтверждающие регистрацию членов семьи и степень их родства (свидетельства о рождении, о браке, разводе, установления отцовства или смерти);
– трудовые книжки для неработающих и для ИП;
– ОГРН и налоговая декларация для ИП;
– документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию.
Документы личного хранения предоставляются в оригиналах и копиях.
Социальная помощь малоимущим гражданам оказывается на основании социального контракта не чаще одного раза в три календарных года, при этом единовременная денежная выплата не может быть более 5 величин прожиточного минимума, установленного на душу населения в Ярославской области на квартал, предшествующий дате рассмотрения заявления, на семью (одиноко проживающего гражданина).
Денежные выплаты, полученные гражданами, заключившими социальный контракт, являются целевыми и используются на мероприятия, связанные с выполнением обязанностей по социальному контракту.
ВАЖНО: в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 апреля 2020 года № 125-ФЗ «О внесении изменений в ст.4 ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной материальной помощи» при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина не учитываются доходы членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления об оказании государственной социальной помощи безработными в установленном Законом РФ от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».»
Документы на социальную помощь можно подать в Департамент по социальной защите населения по адресу: ул. Крестовая, д.139
– малоимущие семьи с детьми – каб. 303, понедельник с 8:00 до 16:30, обед с 12:12 ч до 13:00, справки по тел. 28-29-23;
– малоимущие граждане – каб. 107, понедельник. с 8:00 до 16:30, обед с 12:12 до 13:00, справки по тел. 28-17-69;
– МФЦ «Мои документы» по адресу: ул. Г. Батова, д.1. , тел. 28-70-17.
Департамент по социальной защите населения
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