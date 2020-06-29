Мнение: Еще одно тревожное предупреждение

29.06.2020, 15:35, Разное

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Потепление климата в Сибири вызовет таяние вечной мерзлоты, что может стать причиной разрушения городов и сел в регионе, считает шведский климатолог Юхан Киленшерна. Своими соображениями он поделился с газетой Svenska Dagbladet.Климатологи сообщают о заметном потеплении климата в России, особенно в Сибири. По данным Службы по контролю изменений климата программы "Коперник", в отдельных регионах температура в мае превысила норму на десять градусов. Зима на всей территории страны тоже выдалась аномально теплой.Киленшерна считает рекордно жаркую погоду звеном в общей цепи и призывает отслеживать общую тенденцию. Ученый подчеркнул, что температурные рекорды регистрируются регулярно в разных точках земного шара и один год — еще не показатель изменения климата.

"Можно констатировать, что в отдельных районах Арктики стало теплее на три-четыре градуса, чем было в конце XIX века. В Швеции с тех пор стало теплее на два градуса", — отметил климатолог.Ученый уверен, что потепление климата в Сибири вызовет ряд последствий. В первую очередь речь идет о лесных пожарах, другая угроза — обширное таяние вечной мерзлоты, в результате чего высвобождаются метан и углекислый газ. Это, в свою очередь, усугубляет парниковый эффект."Если вечная мерзлота начнет таять быстрее, это сильно ударит по инфраструктуре. Грунт станет нестабильным, это затронет города и дамбы. Возникает опасность, что города и села просто-напросто начнут рушиться, а это уже напрямую скажется на людях", — предупредил климатолог.Он отметил, что такие последствия, как таяние вечной мерзлоты, проявляются не сразу."Даже если вы скажете, что температура больше повышаться не будет, я отвечу, что она уже выросла на три-четыре градуса и последствия этого будут ощущаться еще много лет", — сказал климатолог.

https://ria.ru/20200628/1573591413.html



К сказанноему следует добавить, что в России таяние вечной мерзлоты, может стать причиной разрушения не только городов и сел в регионе, но и аэродромов, промышленных предприятий, рудников и т.д….