В Совфеде решили обсудить голосование в течение нескольких дней на выборах

29.06.2020, 15:30, Новости дня

В Совфеде обсудят с ЦИК и Общественной палатой возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней на выборы, сообщил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Да, обязательно пройдет обсуждение такой возможности в конституционном комитете Совета Федерации, мы пригласим и ЦИК, и представителей избирательных комиссий регионов, и Общественную палату», – передает РИА «Новости» слова Клишас.

Он также уточнил, что будет обсуждаться возможность введения формата голосования в течение нескольких дней с учетом практики общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

Как сообщил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, расширение практики голосования в течение нескольких дней и на выборы технически возможно, но потребует серьезных изменений в соответствующее законодательство России.

«Во всех остальных случаях для внедрения практики проведения голосования в течение нескольких дней совершенно очевидно, что нужно серьезнейшим образом менять законодательство», – отметил парламентарий.

По его словам, для внедрения подобной практики изменения, в первую очередь, потребуются в федеральный закон №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также законы «О выборах депутатов Государственной думы», «О выборах президента Российской Федерации» и так далее, поскольку по действующему законодательству в РФ установлен Единый день голосования, и это один день.

«Технически это возможно, но для внедрения этой практики потребуется серьезнейшим образом изменять законодательство», – добавил Вяткин.

Ранее в ЦИК заявили, что участие в голосовании по закону о поправках к Конституции за четыре дня приняли более 40 млн человек. Явка составила 37,2% от числа избирателей.

По данным ВЦИОМ, из проголосовавших россиян поправки поддержали 76% граждан.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, среда 1 июля будет выходным днем.