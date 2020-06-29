При взрыве в жилом доме на северо-востоке Москвы погиб человек
29.06.2020, 15:23, Разное
В результате взрыва в жилом многоквартирном доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы погиб человек. Четыре квартиры на третьем этаже здания охватил пожар площадью около 70 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа или неправильное обращение с газовым оборудованием. Пострадали пятеро человек. Трое из них были госпитализированы, еще двое отказались ехать в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы.
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