При взрыве в жилом доме на северо-востоке Москвы погиб человек

29.06.2020, 15:23, Разное

В результате взрыва в жилом многоквартирном доме на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы погиб человек. Четыре квартиры на третьем этаже здания охватил пожар площадью около 70 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа или неправильное обращение с газовым оборудованием. Пострадали пятеро человек. Трое из них были госпитализированы, еще двое отказались ехать в больницу. На месте происшествия работают экстренные службы.