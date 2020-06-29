 

Британские ученые изобрели дешевый “карманный” прибор для улучшения зрения

29.06.2020, 15:23, Разное

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона изобрели особый светодиодный фонарик, способный заметно улучшить зрение при регулярном использовании. Его эффективность была доказана в ходе экспериментов.

Фонарь излучает темно-красный свет, который оказывает корректирующее воздействие на зрение. Разработчики отмечают, что для достижения эффекта им нужно пользоваться три минуты ежедневно на протяжении двух недель. Стоимость такого прибора составит всего около 12 фунтов стерлингов – чуть больше тысячи рублей в пересчете на российскую валюту.



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