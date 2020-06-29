 

Ученые: Крошечные антитела из альпака помогут подавить вторую волну коронавируса

29.06.2020, 15:09, Разное

Объединенный коллектив шведских и южноафриканских ученых в ходе исследования обнаружили способность у микроскопических антител из альпака эффективно противостоять коронавирусу. По мнению исследователей, открытие способно остановить вторую волну пандемии на планете.
Сгенерированные антитела были названы Ту1 в честь альпака 12-ти лет по кличке Тайсон, иммунизированного в процессе исследования. Далее микрочастицы подвергли изоляции для последующей пересадки людям. В итоге ученые, представляющие Каролинский университет (Швеция), в содружестве с южноафриканскими коллегами получили свидетельство того, что антитела нарушают способность SARS-CoV-2 к инфицированию человеческого организма, нацеливаясь на шипы вируса. Специалисты сообщили, что действия частиц блокируют “входные ворота” вируса уже на ранней стадии заражения, поэтому они имеют эффективность даже для пациентов, находящихся в группе повышенного риска.

Специалисты утверждают, что перспективу широкого распространения обеспечивают наноантителам их доступность для массового производства и способность к легкой репродукции. Таким образом, применение указанных компонентов является хорошим подспорьем в процессе противостояния второй волне пандемии коронавируса во многих странах мира.



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