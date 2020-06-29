 

Лукашенко призвал оградить молодежь от «зарубежных идеологов»

29.06.2020, 15:08, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с педагогическим активом страны подчеркнул важность качественной работы с молодежью в учебных заведениях.

«Не будем заниматься своими детьми мы – ими займутся чужие учителя этой жизни. И тогда в истории независимой Беларуси, которую должны продолжить наши дети, можем поставить точку. Даже жирную», – передает БелТА слова Лукашенко.

Он также отметил, что, к сожалению, «по сравнению с советским периодом произошел откат назад в работе с молодежью».

«Каждый университет, институт, факультет должен иметь набор таких механизмов работы. И альтернатива виртуальной жизни должна быть интересной», – подчеркнул он.

По его словам, если молодежь останется один на один с информационным пространством, ею уже «занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники». «То, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, это вопрос не только к родителям, но и ко всем нам, всей системе нашего образования», – сказал белорусский президент.

Кроме того, он заявил, что важно учить студентов мыслить, делать самостоятельные выводы, выходить за рамки программы, самообразовываться.

«Но не теряя связи с государственной идеологией. И не надо бояться этого слова. Покажите мне хоть одну сильную и самодостаточную страну в мире, которая не придает этой теме большое значение», – подытожил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в ближайшие пять лет в Белоруссии может появиться новая конституция. Также он заявлял о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа. При этом глава республики заверил, что подавляющее большинство членов Совмина останутся на своих должностях.



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