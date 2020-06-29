Волочкова устроила скандал во время паломничества в закрытое на карантин Дивеево

29.06.2020, 15:08, Новости дня

Балерина Анастасия Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области, и устроила скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.

Волочкова сообщила о посещении села Дивеево в соцсетях. Она выразила возмущение, что это место закрыто для паломников. Дивеево она посетила тайно, оставив автомобиль около КПП и пройдя пешком через лес. Местные власти и полиция узнали о ее визите и приехали к ней, чтобы выяснить обстоятельства посещения закрытого села, информирует портал NN.ru.

Когда полицейский попытался составить протокол, Волочкова возмутилась, что у нее просят номер телефона, а место работы назвала следующим образом: «Страна: Россия. Запишите: прима-балерина всея Руси». Полицейский уточнил, в каком театре она работает.

«Какой театр? Театр свой я построю. Место работы? Всея Руси балерина. Прима-балерина всея Руси. Прима-балерина всея Руси. Давай», – сказала Волочкова и отобрала протокол.

Балерина заявила, что соблюла все правила, оставив машину у КПП.

«И я шла пешком, пешком по лесу! По лесу!… Если вы хотите, чтобы я сказала правду как она есть. Вот оно так и будет. Да идите вы все. Вы просто немножко не понимаете», – сообщила она, после чего заявила, что ничего не собирается подписывать и в нецензурной форме «послала» полицейского.

Волочкова также намекала на свои связи, оскорбляя полицейских и представителя администрации.

«Если бы вы были мужиками нормальными, вы пожали бы мне руки и сказали: «Анастасия, вы – большая молодец», а вы занимаетесь какой-то **** просто. Ты хочешь урегулировать процесс. Я урегулирую своим именем, ребята! Своим именем я урегулирую этот процесс. Потому что вы – не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю оставшуюся жизнь», – сообщила она.

Волочкова и далее продолжила оскорблять представителей полиции.

«Дети и люди в храмах ваших, церквях вот этих вот, они меня здесь любили, фотографировались со мною! Вы кто вообще? Да вы чмо последнее!» – сообщила балерина.

Она угрожала «скандалом», неоднократно указывая на то, что много зарабатывает и живем «в доме роскошном».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Волочкова и ее водитель прибыли в село Дивеево пешком, оставив машину за пределами села. Местный житель уже внутри села доставил ее до дома по улице Арзамасской, 43, куда 28 июня вечером к ней и прибыл совместный патруль полиции и администрации.

На нее были составлены два протокола за нарушение режима карантина и нарушение режима повышенной готовности (находилась в общественном месте без маски); на водителя Волочковой составили протокол за нарушение режима карантина. На семью, где гостила балерина, также составили протокол за нарушение режима повышенной готовности.

Источник указал, что Волочкова вела себя вызывающе, угрожала работникам полиции и администрации последствиями.

Дивеево закрыли на карантин после нашествия паломников в Вербное воскресение. В монастыре произошла вспышка коронавируса, несколько монахинь погибли. Карантин в монастыре уже сняли, однако ограничительные меры сохранились в самом селе.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что вспышка коронавируса в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре произошла из-за паломников, которые приезжают туда из многих регионов страны. В монастыре в конце апреля было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией.