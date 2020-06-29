 

Кети Топурия с бойфрендом, Рената Литвинова и другие гости дня рождения Светланы Кузнецовой

29.06.2020, 15:05, Разное

В минувшую субботу Светлана Кузнецова отметила 35-летний юбилей. Впервые за много лет теннисистка встретила личный праздник не заграницей, а на родине, пригласив в ресторан “Марио Village” близких друзей. С особой радостью – после затянувшейся самоизоляции – поздравить именинницу пришли Рената Литвинова, Ирина Хакамада, Кети Топурия и Лев Деньгов, Эмин Агаларов, Наталья Чистякова-Ионова, Любовь Успенская, Наталья Бардо и Марюс Вайсберг, Александр Самедов, #2Маши и другие.

Светлана Кузнецова и Рената ЛитвиноваНаталья Чистякова-Ионова и Светлана КузнецоваЭмин Агаларов и Любовь УспенскаяНаталья Бардо и Марюс ВайсбергЯ очень рада, что, несмотря на всю сложившуюся и непростую ситуацию, мне удалось организовать праздник и пригласить своих любимых друзей разделить со мной этот день! Мы, вместе с дирекцией и персоналом ресторана, максимально возможно постаралась соблюсти все необходимые санитарные нормы, чтобы праздник был комфортным и безопасным для всех. Огромное спасибо всем гостям – друзьям и моей семье – за такие эмоции и сюрпризы. Не могла себе представить лучшего юбилея!- рассказала Светлана, в честь которой в этот вечер выступили Глюкоза, Любовь Успенская, #2Маши. Кроме того, гости подготовили большой сюрприз – выступление поп-группы Artik&Asti, поклонницей которой является спортсменка.

Светлана Кузнецова и Николай ПоповКети Топурия и Лев Деньгов#2Маши Светлана Кузнецова и AstiНаталья Чистякова-ИоноваИрина Хакамада, Владимир Сиротинский, Светлана КузнецоваСветлана Кузнецова, Кети Топурия и Лев ДеньговАлександр и Юлия Самедовы



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