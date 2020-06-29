 

Как с картинки: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес на каникулах в Портофино

29.06.2020, 15:05, Разное

Если есть в этом мире что-то постоянное, так это летние фотографии Криштиану Роналду с отпуска на яхте где-то в Средиземном море. Футболист и его возлюбленная Джорджина Родригес сейчас находятся в Италии. Вчера их видели у берегов Портофино. Компанию парочке составили друзья. А вот детей возлюбленных замечено на яхте было. Впрочем, возможно, малыши в этот момент играли в одной из кают.

Отдых на яхте – передышка перед очередным матчем, который пройдет уже завтра. Роналду в составе “Ювентуса” сразится с “Дженоа”.

Джорджина РодригесКриштиану Роналду

К слову, карантин Роналду проходил не менее впечатляюще. Тот факт, что футболист воспользовался глобальной пандемией как поводом для отдыха в своем семиэтажном особняке на Мадейре, стал причиной не только для зависти, но и ненависти. Криштиану тут же начали критиковать как “хейтеры” на футбольных форумах, так и такие авторитетные коллеги спортсмена, как экс-президент его клуба “Ювентус” Джованни Коболли Джильи.

Ситуация в “Ювентусе” усложнилась, когда уехал Роналду. Он сказал, что едет к матери, а сам только и делает, что фотографируется у огромного бассейна. Была сделана уступка Роналду, потом Игуаин также поехал к своей матери, кто-то еще отправился то туда, то сюда, и ситуация ухудшилась. Они все должны были остаться в расположении “Ювентуса”, как и игроки “Интера”,

– рассказывал в радиоэфире Radio Punto Nuovo экс-президент клуба Джильи, не уточняя, чем должен был заниматься в Италии Роналду, учитывая повсеместно введенный на территории страны карантин и отмену матчей национальной лиги. 

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес с друзьями



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