Аллопуринол неэффективен в замедлении снижения функции почек — исследование

29.06.2020, 15:00, Разное



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В рандомизированном исследовании, результаты которого опубликованы в New England Journal of Medicine, участвовали более 30 медицинских центров Австралии и Новой Зеландии с привлечением 369 добровольцев, страдающих хронической болезнью почек III или IV стадии. У всех пациентов отмечался риск прогрессирования болезни, но не было подагры — заболевания, возникающего в результате слишком большого количества мочевой кислоты. Половина участников получала в качестве терапии 100-300 мг аллопуринола в день, другая половина — плацебо.

Полученные результаты оказались неутешительными: функции почек снижались с одинаковой скоростью в обеих группах. Не было различий и в количестве белка в моче и уровне артериального давления. При этом побочные эффекты в виде тяжелых аллергических реакций и кожных высыпаний были зарегистрированы у 46% пациентов в группе аллопуринола против 44% в группе плацебо.

«Наши выводы имеют важное значение — каждый пятый человек с хроническим заболеванием почек принимает аллопуринол для снижения повышенного уровня уратов в крови. Теперь мы знаем, что этот препарат не приносит никакой пользы, если только у них нет других осложнений, например, подагры, против которой эффективен аллопуринол», – сообщил Сунил Бадве (Sunil Badve), старший научный сотрудник Института глобального здравоохранения имени Джорджа (The George Institute for Global Health) и соавтор исследования.

По словам профессора Университета Квинсленда (The University of Queensland) Дэвида Джонсона (David Johnson), до настоящего момента было очень мало доказательств эффективности аллопуринола в замедлении скорости снижения функции почек.

«Полученные результаты показывают, что не существует убедительных причин для назначения этого лекарства пациентам с хроническим заболеванием почек, если только нет других медицинских показаний, таких как подагра», – заявил ученый. Он подчеркнул, что это исследование должно стать основания для изменения клинических руководств для лечения заболеваний почек.

Несмотря на полученные данные, авторы исследования не рекомендуют людям с заболеваниям почек резко прекратить прием препарата и обсудить этот вопрос с лечащим врачам.