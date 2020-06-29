По каналам Петербурга поплыли более тысячи прогулочных катеров

29.06.2020, 14:54, Новости дня

Парки Петербурга снова открыты для посетителей, а на реки и каналы вернулись прогулочные катера. Это стало возможным после ослабления ограничений по COVID-19. На маршруты вышли более тысячи катеров.

Однако, пока открыты не все парки. Например, центральный парк культуры еще не готов принимать посетителей. Зато есть время отладить механизмы сезонных аттракционов. А прогулочные катера с удовольствием прокатят по каналам и рекам, правда в числе желающих в основном петербуржцы. Туристам из регионов и заграницы въезд еще не открыт.

Как уточняет ГТРК "Санкт-Петербург", выходящая в эфир на канале "Россия 1", комитет по транспорту рекомендует заполнять водный транспорт наполовину, чтобы не нарушать рекомендуемую дистанцию.

Кроме того, сегодня для посетителей открывается Ленинградский зоопарк. Как говорят смотрители зоосада, обитатели зверинца уже вовсю репетируют самые эффектные трюки, а кое-кто и вовсе впервые увидит человека. Ограничения на вход сняты, но на территории все же будут действовать некоторые правила: например, находиться внутри зверинца можно только в масках и перчатках. Обязательно соблюдать дистанцию в полтора метра. Всего в парке одновременно сможет находится не более 3 тысяч человек. Показательные кормления и прогулки с животными пока невозможны, зато начнут работать кафе.

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ГТРК "Санкт-Петербург"