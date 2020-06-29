Премьер-министр Сербии поддержала Джоковича: “Это моя вина, а Новак хотел помочь”

29.06.2020, 14:54, Новости дня

Первая ракетка мира Новак Джокович получил поддержку со стороны премьер-министра Сербии Аны Брнабич после того, как теннисиста начали критиковать за проведение выставочного турнира. На соревнованиях произошла вспышка коронавируса.

"Я его полностью поддерживаю, — призналась Брнабич, слова которой приводит btvnovinite.bg. — Он молодец и хотел сделать что-то хорошее не только для Сербии, а всему региону. Я благодарна ему, ведь он хотел помочь собрать деньги".

"Если бы я могла, то взяла бы на себя всю вину. Это моя вина, ведь мы ослабили меры. Пусть люди знают — ответственность лежит на мне. Для меня такие турниры являются гуманитарной акцией, и я полностью поддерживаю его".

Напомним, что накануне в Хорватии Джоковичу пожелали смерти. Соответствующая надпись была сделана на нескольких домах хорватского города Сплит. Позже пожелания распространились со стен домов в интернет.

Сам Джокович после турнира также не избежал заражения коронавирусом.