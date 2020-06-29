Рейтинг Зеленского за месяц упал на девять процентных пунктов – КМИС

29.06.2020, 14:50, Новости дня

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

“Оценивая действия органов власти в мае – июне этого года, 38% респондентов ответили, что одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского (в мае – 47%); 45% – не одобряют (в мае – 37%)”, – отметили в КМИС.

В институте добавили, что рейтинг неодобрения действий Зеленского впервые с момента его вступления в должность превысил рейтинг одобрения.

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