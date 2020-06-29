 

Рейтинг Зеленского за месяц упал на девять процентных пунктов – КМИС

29.06.2020, 14:50, Новости дня

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

“Оценивая действия органов власти в мае – июне этого года, 38% респондентов ответили, что одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского (в мае – 47%); 45% – не одобряют (в мае – 37%)”, – отметили в КМИС.

В институте добавили, что рейтинг неодобрения действий Зеленского впервые с момента его вступления в должность превысил рейтинг одобрения.

Short News – новый проект интернет-издания “ГОРДОН”. Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе “Новости”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Смогут ли США созвать «Большую семерку»?

12.05 / Москвичей предупредили о сильном ветре

05.06 / На телеканале “Россия 24” обсудят возвращение здравоохранения в режим плановой работы

14.05 / Американские СМИ назвали мясо продуктом для богатых

15.04 / Жительница Чечни попросила Кадырова помочь ей с продуктами, а потом извинялась за это по телевидению

21.04 / Депутат Госдумы призвал не называть сетевой флешмоб в «Яндекс.Картах» митингом

30.05 / Следствие предъявило окончательное обвинение совладельцу “Зимней вишни”

25.06 / В Кремле напомнили дипломатам США о недопустимости пропаганды гомосексуализма среди детей

11.04 / Мексика объяснила разногласия с ОПЕК+

30.04 / ЭИСИ привел новые региональные практики по борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска