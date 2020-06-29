В украинском МИД заявили, что организаторов голосования по поправкам в конституцию РФ в Крыму и на Донбассе ждут санкции

29.06.2020, 14:50, Новости дня

Организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории украинского Крыма будет иметь для нее политические и правовые последствия. Об этом в интервью “Интерфакс Украина” заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

“Международное сообщество имеет достаточно широкий инструментарий для соответствующего реагирования: от политических заявлений об осуждении действий РФ до непризнания результатов в части оккупированных территорий и расширения санкционного и политического давления”, – отметил он.

Боднар подчеркнул, что Украина обратилась к международным партнерам с просьбой осудить организацию голосования на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, в том числе путем усиления санкционного давления на Российскую Федерацию.

“Во-первых, мы ожидаем политической солидарности относительно того, что голосования, особенно на оккупированных территориях, считаются нелегитимными. Во-вторых, в отношении лиц, организовавших такое голосование, будут применены персональные санкции, недопуск на территории государств, со стороны которых применяются такие санкции. Уверен, что мировое сообщество справедливо увидит, насколько российская власть пытается принуждать население на оккупированных территориях осуществлять политические шаги в угоду кремлевскому руководству”, – пояснил он.

Замглавы МИД также выразил надежду на то, что находящиеся на оккупированных территориях граждане Украины откажутся участвовать в так называемом голосовании. Он также отметил, что украинцев, получивших российские паспорта, поощряют идти на голосование.

“Здесь есть двойной смысл: первое – продемонстрировать якобы “свое право” на оккупированные территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины, второе – это искусственно увеличить количество голосующих за продление срока пребывания [президента России Владимира] Путина у власти”, – добавил Боднар.

25 июня в РФ началось голосование по поправкам к конституции, которые инициировал Путин. Онлайн-голосование проводится с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня. Проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания.

По данным ЦИК, по состоянию на утро 28 июня проголосовало (включая дистанционное голосование) 30 917 512 граждан (явка 28,46%).

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков лидера России Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета “в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти”.

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.