 

Франсуа Фийон признан виновным в растрате госсредств

29.06.2020, 14:48, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСуд Парижа признал виновным экс-премьера Франции Франсуа Фийона по делу о фиктивном трудоустройстве, его судят по статье о растрате государственных средств.

Его супруга Пенелопа также признана виновной в соучастии и сокрытии растраты госсредств, передает РИА «Новости».

В июне 2018 года Фийону и его супруге Пенелопе были предъявлены обвинения в присвоении общественных средств. Напомним, «пенелопагейт» разразился во время избирательной кампании, перечеркнув шансы Фийона на победу на президентских выборах в 2017 году.



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