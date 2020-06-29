СК начал проверку после обнаружения пакетов для трупов возле Коммунарки

29.06.2020, 14:48, Новости дня

Следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения пакетов для перевозки тел умерших от коронавируса около больницы в Коммунарке, сообщили в правоохранительных органах.

«По факту обнаружения пакетов для перевозки тел проводится доследственная проверка. Медицинских карт пациентов рядом с этими пакетами не было», – сказал ТАСС источник.

Накануне ряд СМИ опубликовали материал, в котором утверждается, что прохожие якобы нашли вблизи инфекционной больницы в Коммунарке мусорные пакеты с медицинскими картами, документацией по умершим от коронавируса пациентам, а также бирками от трупов и зараженной кровью.

Главный врач больницы Денис Проценко опроверг информацию о найденных за пределами московской больницы медицинских картах пациентов. Он подтвердил, что за пределами больничной территории в километре от больницы обнаружены пакеты для перевозки тел умерших.