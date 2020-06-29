 

Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 719 зараженных

29.06.2020, 14:37, Разное

За сутки коронавирус в России обнаружили у 6 719 человек, более 31% зараженных не имели симптомов. За тот же срок выздоровели 4 343 человека, умерли 93 пациента.

В Москве выявили 782 инфицированных, в области – 335. На третьем месте по динамике распространения коронавируса находится Ханты-Мансийский автономный округ – 277 инфицированных. В Иркутской области – 236, в Санкт-Петербурге – 219.

За время эпидемии коронавирусом в России заразились свыше 641 тысячи человек. Выздоровели 403 430 пациентов, 9 166 скончались.

Нет оснований считать, что эпидемия коронавируса является результатом чьего-то злого умысла, считает президент России Владимир Путин. Глава государства скептически отнесся к версии о том, что инфекцию намеренно распространили по миру. Об этом политик сказал в интервью на телеканале “Россия-1”.

По словам Путина, он раз в несколько дней сдает тесты на коронавирус. Все они показывают отрицательный результат.

Самым напряженным периодом борьбы с эпидемией коронавируса в России были первые полтора месяца. В этот промежуток времени уместилось большое количество событий, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

По актуальным данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше десяти миллионов человек. В США выявлено почти 2,5 миллиона инфицированных, более 1,2 миллиона случаев зафиксировано в Бразилии.



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