Политолог предложил ужесточить наказание за повторное голосование на выборах

29.06.2020, 14:30, Новости дня

«Если наказание не предотвращает нарушения избирательного законодательства, тогда возникает вопрос об ужесточении наказания», – сообщил газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев, комментируя тройное голосование по Конституции проживающей в Израиле россиянки.

«Если зафиксировано, что человек пытался проголосовать несколько раз, то он явно нарушает закон. За это предусмотрены как минимум административные меры, а возможно и более серьезные», – рассказал руководитель рабочей группы Общественной палаты по общественному контролю за голосованием, политолог Максим Григорьев.

По его словам, таких случаев мало, но они есть. Как правило, речь идет о намеренных провокациях. «У нас есть несколько случаев, когда люди утверждают, что они пытались проголосовать два раза, в том числе – когда человек проголосовал на придомовой территории, а потом бежал на другой участок. Они были в сговоре с его товарищем из избирательной комиссии», – рассказал собеседник.

Эксперт также отметил, подобные провокации не отразятся на результатах голосования. «При сведении результатов электронного голосования и голосования на участках второй голос просто не засчитают», – отметил Григорьев.

«При этом гражданам необходимо объяснять, что такие действия являются нарушением закона. И если какое-то наказание не является пределом и не предотвращает нарушения, тогда возникает вопрос об ужесточении наказания», – заключил Григорьев.

Ранее жительница Израиля, гражданка РФ Яэль Ильински сообщила, что якобы смогла проголосовать трижды: в электронном виде, а также в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Кроме этого, по ее словам, бюллетень выдали даже ее несовершеннолетней дочери.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уже предупредила, что россиянке грозит уголовное преследование по российским законам.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытки некоторых граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции несколько раз можно сравнить с «аттракционом фантастической жадности».

В свою очередь посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров назвал тройное голосование россиянки в Израиле провокацией.

В то же время в Кремле отметили, что подобные случаи не могут оказывать влияние на общий фон легитимности итогов плебисцита.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда 1 июля будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.