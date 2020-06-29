Настя Каменских обнародовала фото с тайной свадьбы

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29.06.2020, 14:23, Разное

Потап женился на Насте Каменских в мае 2019 года. Возлюбленные сыграли пышную свадьбу, которую долго обсуждала общественность. На днях певица призналась, что это было второе торжество.

Первая свадьба была тайной. Во время отдыха в Лас-Вегасе три года назад Потап сделал сюрприз избраннице. Рэпер сказал, что у Насти есть всего три часа, чтобы подготовиться к церемонии.

Влюбленные быстро нашли в торговом центре белое платье и кольца. Потап и Настя сыграли две свадьбы: изысканную, о которой мечтала певица, а также оригинальную и спонтанную – по желанию рэпера.

“Как видите, не всегда все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе. Это была свадьба только для нас двоих”, – написала Каменских в своем инстаграм-аккаунте.

Настя выложила три фотографии с торжества. На снимках певица запечатлена в простом белом платье и с букетом, а Потап – в белых шортах, футболке и сером пиджаке.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 28 Июн 2020 в 3:26 PDT

Каменских призналась, что рассказать об этом она решила после выхода композиции “Воспоминания”. В ней артистка поет о моментах, которые связывают ее и Потапа.



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