 

Китай одобрил использование экспериментальной вакцины на военных

29.06.2020, 14:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКитай одобрил использование на военных экспериментальной вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной китайской компанией по производству вакцин CanSino Biologics и исследовательским институтом Академии военных наук.

«Использование Ad5-nCoV на данный момент ограничено только военными структурами, и пока не может иметь более широкого охвата без одобрения со стороны отдела материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии Китая», – приводит «Интерфакс» заявление CanSino Biologics. 

По данным компании, Центральная военная комиссия Китая одобрила применение вакцины 25 июня сроком на один год.

Клинические исследования показали, что потенциальная вакцина Ad5-nCoV безопасна и в «определенной степени» эффективна. Разработчик заявил, что препарат предотвращает развитие осложнений, которые вызывает коронавирус.

При этом CanSino Biologics отмечает, что коммерческий успех вакцины не может быть гарантирован.

Всего в Китае разрабатывают восемь потенциальных вакцин. Ad5-nCoV является одной из них. 

Ранее Компания China National Biotec Group (CNBG), которая разрабатывает две вакцины от коронавируса, заявила об успешных результатах тестирования на людях одной из них. 



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