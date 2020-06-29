Китай одобрил использование экспериментальной вакцины на военных

29.06.2020, 14:16, Новости дня

Китай одобрил использование на военных экспериментальной вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной китайской компанией по производству вакцин CanSino Biologics и исследовательским институтом Академии военных наук.

«Использование Ad5-nCoV на данный момент ограничено только военными структурами, и пока не может иметь более широкого охвата без одобрения со стороны отдела материально-технического обеспечения Народно-освободительной армии Китая», – приводит «Интерфакс» заявление CanSino Biologics.

По данным компании, Центральная военная комиссия Китая одобрила применение вакцины 25 июня сроком на один год.

Клинические исследования показали, что потенциальная вакцина Ad5-nCoV безопасна и в «определенной степени» эффективна. Разработчик заявил, что препарат предотвращает развитие осложнений, которые вызывает коронавирус.

При этом CanSino Biologics отмечает, что коммерческий успех вакцины не может быть гарантирован.

Всего в Китае разрабатывают восемь потенциальных вакцин. Ad5-nCoV является одной из них.

Ранее Компания China National Biotec Group (CNBG), которая разрабатывает две вакцины от коронавируса, заявила об успешных результатах тестирования на людях одной из них.