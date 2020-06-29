Shell счел факт завершения «Северного потока – 2» важнее сроков окончания работ

29.06.2020, 14:08, Новости дня

Англо-голландский концерн Shell, партнер Газпрома по проекту «Северный поток – 2», обеспокоен задержкой строительства газопровода из-за санкций, однако наиболее важным считает не сроки, а сам факт завершения проекта, сообщил глава концерна в РФ Седерик Кремерс.

«Самая важная вещь заключается в том, чтобы строительство газопровода было завершено. Этот факт важнее сроков строительства», – передает ТАСС слова Кремерса.

Он также отметил, что «был бы плохим бизнесменом, если бы не беспокоился об этом, но в данной отрасли многие вещи, являются долгосрочными, и с этим связаны такие же долгосрочные риски».

Также Кремерс подчеркнул, что считает Россию стратегически важным рынком и настроен на развитие новых нефтегазовых проектов в России.

«Иногда я встречаю комментарии о том, может ли кризис, или процессы энерготрансформации, или какие-то другие вещи заставить Shell уйти из России. На это я скажу, что позиции Shell в РФ достаточно крепки, и мы планируем сохранить их. РФ продолжит оставаться страной стратегического интереса для нас», – рассказал он.

По его словам, за 128 лет деятельности в РФ «нестабильности хватало», в ближайшие десять лет никакие неопределенности не заставят Shell уйти из России.

Кроме того, глава концерна заявил, что Shell сократил глобальные капзатраты в 2020 году из-за кризиса на 20%, оптимизация расходов коснулась и деятельности в России.

«Сокращение операционных расходов прорабатывалось для всех регионов присутствия компании. В капитальных затратах мы были вынуждены урезать расходы на бурение в наших совместных проектах в России», – сказал он.

Он также уточнил, что капитальные затраты компании в этом году будут снижены с 25 до 20 млрд долларов.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что проект газопровода «Северный поток – 2» обязательно будет реализован, если «немцам, голландцам, тем же датчанам, другим странам, которые заинтересованы в получении российского газа, позволят действовать исходя из этого интереса».