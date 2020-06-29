В ОСК оценили способность США создать ледокольный флот

29.06.2020, 14:08, Новости дня

США потребуется как минимум 7-8 лет на создание мощных ледоколов, и стоить они будут в три раза дороже, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Что касается Америки, вы же знаете, это страна, которая если что-то может – сделает, что не может – купит. Потому, наверняка, компетенции какие-то они смогут по всему миру насобирать. Другое дело, я абсолютно уверен, что это займет не меньше 7-8 лет, цикл такой создания современных изделий… это будет раза в три дороже, чем в России», – передает его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что этот прогноз касается именно мощных ледоколов.

Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики, поручив построить как минимум три тяжелых ледокола. До тех пор он поручил изучить возможность аренды ледоколов на ближайшие годы.

The National Interest заявил, что РФ относится к числу стран, которые подготовлены к захвату Арктики лучше всех.