Путин провел совещание с членами Совбеза

29.06.2020, 14:08, Новости дня

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы внутренней и внешней политики, а также интеграционные процессы на постсоветском пространстве.

«Обсуждались вопросы внутренней и внешней политики, а также интеграционные процессы на постсоветском пространстве», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что в совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что ближе к вечеру ожидается международный телефонный разговор.