 

Меган Маркл и принц Гарри поддержали 18-летнюю жертву расистского нападения

29.06.2020, 14:00, Разное

Меган Маркл и принц Гарри продолжают делать добрые дела, не рассказывая об этом во всеуслышание. За них – случайно или нет – это делают другие. Например, о том, что герцог и герцогиня Сассекские позвонили 18-летней Алтее Бернштейн, жертве расистского нападения в США, стало известно благодаря президенту клуба Boys & Girls Club of Dane County Майклу Джонсону, который связал Бернштейн с герцогиней для 40-минутного телефонного разговора:

Герцогиню восхитило мужество Алтеи и она попросила: “Майкл, дайте мне номер ее телефона. И держите меня в курсе, если решите, что мне стоит переговорить с людьми в Висконсине”.

Меган Маркл и принц ГарриПо словам Джонсона, Меган общалась с Бернштейн около 40 минут. К разговору присоединился и принц Гарри, отметив, что “голоса молодых людей имеют значение”, а также предложив всестороннюю поддержку и посоветовав “избегать социальных сетей для собственного благополучия”.

Инцидент с Алтей Бернштейн, которая является темнокожей еврейкой, произошел 25 июня. В полицию города Мадисон в штате Висконсин поступил звонок о том, что преступники подожгли 18-летнюю девушку в ее собственной машине. По словам Бернштейн, она остановилась на светофоре, когда неизвестные молодые люди подошли к ней, облили бензином через открытое окно, после чего подожгли. В результате, девушка получила ожоги третьей степени.

Отметим, что в начале июня Меган Маркл, которая уже несколько месяцев живет с мужем и сыном в родном Лос-Анджелесе, присоединилась к митингующим в рамках протестного движения в США, спровоцированного убийством белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Правда, сделала это супруга принца Гарри онлайн. Меган записала обращение к ученикам школы Immaculate Heart High School (школа Непорочного сердца) в Лос-Анджелесе, в которой она сама когда-то училась. Маркл извинилась, что не сделала заявление раньше. Речь герцогини была посвящена проблеме расизма. В ней она почтила память 46-летнего афроамериканца из Миннеаполиса Джорджа Флойда, убитого в конце мая, а также других афроамериканцев, ставших жертвами полицейского произвола за последние несколько лет.



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