Китайские ученые заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях

29.06.2020, 13:55, Разное



3

минуты

В рамках I и II фазы рандомизированных испытаний, которые проводят ученые пекинского подразделения CNBG с 27 апреля, 1120 здоровых добровольцев получили две дозы инактивированной вакцины, передает Global Times со ссылкой на заявление компании. По результатам тестирования выяснилось, что у всех участников выработались антитела с высоким титром.

16 июня специалисты подразделения CNBG в Ухане заявили об успешном завершении I и II фазы клинических испытаний еще одной вакцины от коронавируса, информирует Global Times. 23 июня в компании заявили о получении разрешения на проведение финальной стадии испытания препарата в Объединенных Арабских Эмиратах. О какой именно вакцине идет речь, в CNBG не уточнили.

Если испытания пройдут успешно, вакцины китайского производства могут получить разрешение для массового использования уже в конце октября 2020 года. В настоящий момент CNBG расширяет мощности для производства вакцин. По данным Global Times, заводы в Пекине и Ухане могут производить минимум 200 миллионов доз ежегодно. Однако этого может быть недостаточно для того, чтобы покрыть потребности в вакцинации Китая, не говоря уже о других странах.

«Каждому человеку необходимы две дозы инактивированной вакцины, чтобы вызвать иммунный ответ. Это значит, что 200 миллионов доз удовлетворяют потребности в иммунизации только 100 миллионов человек. В условиях, когда вакцина от коронавируса остро необходима Китаю и всему миру, этого недостаточно», – сообщила Global Times эксперт по вакцинам Тао Лина (Tao Lina).

В настоящий момент в Китае разрабатывается пять видов вакцин против коронавируса: инактивированные (изготавливаются из микроорганизмов), с рекомбинатным белком, аденовирусные, на основе нуклеиновых кислот и живые ослабленные вакцины против гриппа. За исключением противогриппозных вакцин четыре вида препарата успешно прошли клинические испытания на людях. Таким образом, Китай пока что опережает другие страны в разработке вакцины от COVID-19.

В настоящий момент в разных странах проходят клинические испытания на людях около десятка потенциальных вакцин от коронавируса. В гонке за вакциной участвуют крупнейшие фармгиганты AstraZeneca, Pfizer, BioNtech, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Sanofi и CanSino Biologics. В РФ разработкой вакцины занимается Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. 16 июня центр заявил о начале клинических испытаний на добровольцах совместно с Минобороны РФ — в ближайшие дни вакцина будет введена первой группе военнослужащих, согласившихся участвовать в исследовании.