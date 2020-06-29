В ЦИК назвали умышленным неоднократное голосование по поправкам в Конституцию

29.06.2020, 13:53, Новости дня

Попытки неоднократного голосования на зарубежных избирательных участках в ходе общероссийского голосования по поправкам к Конституции были преднамеренными и умышленными, сообщил зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

«Первый вопрос, на который мы бы хотели выразить позицию ЦИК, это о случаях многократного голосования за рубежом гражданами, которые заявили об этом. Об этом сообщила госпожа Ильинская, голосование она проводила в Израиле, и еще один господин, которого мы пока не знаем, он голосовал в Великобритании», – цитирует ТАСС Булаева.

По его словам, российское законодательство предусматривает явочное голосование за рубежом.

«И процедура рассчитана на добросовестных людей, а не для преступных действий. В Израиле мы имеем четырехкратное голосование группой лиц по предварительному сговору. Это статья 142 Уголовного кодекса России», – добавил Булаев.

Также он добавил, что базы данных по зарубежью «не самые большие», около 250 тысяч человек.

«Мы сверяли и многомиллионные списки. У нас будет возможность сравнить, кто захотел проголосовать несколько раз за рубежом и кто из них воспользовался дистанционным электронным голосованием. Все случаи будут выявлены», – заключил Булаев.

Вместе с тем зампред Центризбиркома подчеркнул, что россиянке, которая проголосовала в Израиле трижды, грозит наказание, передает «Интерфакс».

«Она вовлекла в эту деятельность свою несовершеннолетнюю дочь, которая не имела права голоса – 18 лет ей исполняется 10 июля. Она утверждает, что она проголосовала тоже. В результате мы имеем, если все подтверждается документально, четырехкратное голосование группы лиц по предварительному сговору, ст. 142 УК РФ. Гражданке по возвращению в Россию предстоят длительные контакты со Следственным комитетом и далее будут судебные решения», – сказал Булаев.

Статья 142.2 УК предусматривает за незаконную выдачу и получение бюллетеня штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее гражданка РФ Яэль Ильински заявила, что смогла проголосовать по поправкам в Конституцию в посольстве РФ в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе, а также с помощью электронного голосования. По ее словам, ни в одной дипмиссии не проверили, записана ли она на электронное голосование.

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что голоса участников дистанционного голосования по поправке к Конституции, попытавшихся проголосовать на обычных участках, будут учтены только один раз, а к членам избирательных комиссий, которые выдали таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что попытки некоторых граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции несколько раз можно сравнить с «аттракционом фантастической жадности».

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит в РФ с 25 июня по 1 июля, причем среда, 1 июля, будет выходным днем. По данным ЦИК, за первые три дня явка на голосовании составила 28,46%, количество участников превысило 30 млн человек. Явка на онлайн-голосование к 19.16 воскресенья достигла 80%.