Взрыв прогремел в доме на северо-востоке Москвы

29.06.2020, 13:50, Новости дня

Пожар охватил четыре квартиры после взрыва в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Очевидец опубликовал видео с места.

Взрыв прогремел в доме №3 по улице Проходчиков, после чего в четырех квартирах начался пожар. В настоящее время огонь охватил около 70 квадратных метров.

Из горящих помещений на улицу вывели пять человек, четверым из них потребовалась помощь врачей.