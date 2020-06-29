Взрыв прогремел в доме на северо-востоке Москвы

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29.06.2020, 13:50, Новости дня

Пожар охватил четыре квартиры после взрыва в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Очевидец опубликовал видео с места.

 

Взрыв прогремел в доме №3 по улице Проходчиков, после чего в четырех квартирах начался пожар. В настоящее время огонь охватил около 70 квадратных метров.

 

Из горящих помещений на улицу вывели пять человек, четверым из них потребовалась помощь врачей.



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