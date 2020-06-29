 

Отцу, застрелившему сына из охотничьего ружья, грозит до 15 лет тюрьмы

29.06.2020, 13:50, Новости дня

В результате бытового конфликта в Калуге отец застрелил сына из ружья. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Трагедия произошла накануне, 28 июня на улице Мельничной областного центра. Отец и сын поссорились, накал страстей заставил родителя схватить охотничье ружье. В какой-то момент он приставил его к груди сына и нажал на курок. Затем решил и сам застрелиться.

Как передает ГТРК "Калуга", выходящая в эфир на канале "Россия 24", 46-летний сын погиб на месте, отец был госпитализирован в районную больницу. Следователи завели уголовное дело, за расследованием которого следит прокуратура. Необдуманный поступок будет стоить отцу 15 лет тюрьмы.

Текст:

ГТРК "Калуга"



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